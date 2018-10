Wadgassen

Autofahrerin übersieht Fußgänger: Mann schwer verletzt

28.10.2018, 16:00 Uhr | dpa

Ein 57-jähriger Fußgänger ist in Wadgassen (Landkreis Saarlouis) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann wollte am Samstagabend einen Zebrastreifen überqueren und war dabei vom Auto einer 24-Jährigen erfasst worden. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Fahrerin habe der Polizei erklärt, dass sie kurz abgelenkt gewesen sei und den Fußgänger deswegen zu spät gesehen habe. Die Verletzungen des Mannes sind laut Polizei nicht lebensgefährlich. Er muss aber noch einige Zeit im Krankenhaus bleiben.