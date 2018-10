Potsdam

21 Grad und Sonne: goldener Herbst kommt nochmal wieder

28.10.2018, 16:19 Uhr | dpa

Bunt leuchten die Blätter von Amberbäumen in der Sonne, während dunkle Wolken näher kommen. Foto: Carmen Jaspersen/Archiv (Quelle: dpa)

Nach einem kleinen Durchhänger meldet sich der goldene Herbst in Berlin und Brandenburg zurück. Am Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst Temperaturen bis 21 Grad und Sonne. Und auch am Mittwoch bleibt es bei 17 Grad heiter und trocken.

Am Montag wird es aber nochmal kalt: Die Wetterexperten sagten Temperaturen von maximal 8 Grad, Wolken und Regen voraus. Es weht ein böiger Wind.

Angesichts des nassen Wetters rät die Berliner Polizei Autofahrern dazu, vorsichtig zu fahren. Auch laubbedeckte Straßen können eine Rutschgefahr darstellen, sagte ein Sprecherin.