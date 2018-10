Wiesbaden

AfD kündigt starke Opposition an

28.10.2018, 19:34 Uhr | dpa

AfD-Landessprecher Robert Lambrou hat nach dem erstmaligen Einzug seiner Partei in den hessischen Landtag eine starke Opposition angekündigt. "Wir können jetzt die Stimme erheben. Wir lassen uns nicht mehr einfach nur diffamieren wie wir das in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, sondern wir können im Landtag seriös, bürgerlich-konservativ dagegenhalten", sagte er am Sonntagabend. Bisher habe in der schwarz-grünen Koalition eine konservative Kraft gefehlt, die es nun wieder gebe.