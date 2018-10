Erfurt

FDP erhofft sich Rückenwind - AfD: Jetzt in 16 Landtagen

28.10.2018, 19:39 Uhr | dpa

Thüringens FDP-Landesvorsitzender Thomas Kemmerich erhofft sich vom Ergebnis der Liberalen in Hessen Rückenwind für die Landtagswahl 2019. Das schlechte Abschneiden von CDU und SPD bei der hessischen Landtagswahl bezeichnete er am Sonntag in Erfurt als Misstrauensvotum gegen die große Koalition in Berlin. Die FDP ist derzeit nicht im thüringischen Landtag vertreten.

Thüringens AfD-Vorsitzender Björn Höcke erklärte, es sei zu hoffen, dass die Spitzen von Union und SPD die Konsequenz aus den Wahlergebnissen ziehen "und den Weg für Neuwahlen im Bund frei machen". Höcke erwies darauf, dass seine Partei nun in allen 16 Landtagen vertreten sei.