Erfurt

Grüne und Linke gratulieren zum Erfolg in Hessen

28.10.2018, 19:54 Uhr | dpa

Thüringens Grüne haben das Abschneiden ihrer Partei in Hessen als historischen Wahlerfolg gewertet. Er sei der Lohn für gute Regierungsarbeit sowie eine Politik mit Vernunft und Augenmaß statt Populismus, erklärten die Landessprecher Stephanie Erben und Denis Peisker am Sonntag in Erfurt. Die Grünen gehen 2019 erstmals auch in Thüringen als Regierungspartei in eine Landtagswahl. Die Erfolge in Hessen und zuvor in Bayern seien eine große Motivation für den Wahlkampf.

Die Linke-Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow wertete das hessische Ergebnis ihrer Partei über sechs Prozent als Erfolg. "Die Linke ist aus dem hessischen Landtag nicht mehr wegzudenken." Bedauerlich sei, dass es für Rot-Rot-Grün in Hessen nicht reiche. In Thüringen regiert seit 2014 eine rot-rot-grüne Koalition.