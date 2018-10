Wiesbaden

Kühnert: Verantwortung für Hessen-Schlappe bei Bundespolitik

28.10.2018, 19:58 Uhr | dpa

Juso-Chef Kevin Kühnert sieht die Gründe für das schlechte Abschneiden der SPD in der Bundespolitik. "Unter den Bedingungen, unter denen wir hier in Berlin arbeiten, wird die SPD in keinem Bundesland einen Fuß auf den Boden bekommen", sagte Kühnert am Sonntagabend. Im Wahlkampf habe er den Eindruck gehabt, die Leute wollten der großen Koalition eins auswischen. "Und das haben sie heute auch getan." Der Juso-Chef war von Anfang gegen ein Bündnis mit der Union. Kühnert lobte den Wahlkampf der SPD in Hessen. "Es tut mir wahnsinnig leid für die Hessen-SPD und auch für Thorsten Schäfer-Gümbel", sagte der Parteilinke.