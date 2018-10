Wiesbaden

Grosse-Brömer: GroKo besser als ihr Ruf

28.10.2018, 20:02 Uhr | dpa

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer, geht davon aus, dass Kanzlerin Angela Merkel im Dezember beim CDU-Parteitag wieder als Parteivorsitzende kandidiert. Spekulationen über einen Rückzug Merkels halte er nicht für sinnvoll, sagte Grosse-Brömer am Sonntagabend in einer ersten Reaktion auf den Wahlausgang in Hessen. Grundsätzlich sei die GroKo besser als ihr Ruf. Wegen der Streitigkeiten habe leider keiner gemerkt, was sie schon alles umgesetzt habe.