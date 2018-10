Wiesbaden

Noch kein Ergebnis zu Volksabstimmung über Verfassungsreform

28.10.2018, 22:56 Uhr | dpa

Parallel zur hessischen Landtagswahl konnten die Wähler in Hessen auch über eine Reform der Landesverfassung entscheiden. Es ging am Sonntag um insgesamt 15 Änderungen. Unter anderem sollte die Todesstrafe gestrichen werden, die noch in der Landesverfassung enthalten ist, aber durch das Grundgesetz längst abgeschafft wurde. Die Wähler konnten die Änderungen im Ganzen ablehnen oder annehmen, sich bei einzelnen Punkten aber auch anders entscheiden. Am Sonntagabend lag noch kein Zwischenergebnis zur Auszählung vor. Mit einem Endergebnis hatte der Landeswahlleiter nicht vor Montagabend oder Dienstag gerechnet.

Die 1946 in Kraft getretene hessische Landesverfassung ist die älteste in Deutschland. Bei den anderen Änderungsvorschlägen ging es unter anderem um die Förderung des Ehrenamts, der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie der Stärkung von Kinderrechten.