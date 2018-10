Wiesbaden

CDU-Politiker Meysner gewinnt Wahlkreis: büßt Stimmen ein

28.10.2018, 22:58 Uhr | dpa

Der CDU-Politiker Markus Meysner hat erneut den Wahlkreis Fulda 2 gewonnen. Er büßte allerdings im Vergleich zur Landtagswahl vor fünf Jahren 19,2 Prozentpunkte ein und erreichte nur noch 41,2 Prozent der Erststimmen. 2013 hatte Meysner den höchsten Erststimmenanteil und den höchsten Erststimmen-Vorsprung für die CDU in allen Wahlkreisen erreicht. Am zweitbesten schnitt am Sonntag der AfD-Kandidat Pierre Lamely mit 16,9 Prozent der Stimmen ab. Die SPD-Kandidatin Sabine Waschke erreichte 13,1 Prozent der Stimmen - 11 Prozentpunkte weniger als 2013. Wahlberechtigt waren 85 110 Menschen, die Wahlbeteiligung lag bei 72,7 Prozent.