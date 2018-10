Neukalen

Nordosten will Grundwasser genauer prüfen

29.10.2018, 00:42 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern soll die Grundwasserqualität künftig flächendeckend und genauer untersucht werden. Ziel ist es, bis 2021 etwa 300 Messstellen - 100 mehr als bisher - nutzen zu können, wie das Umweltministerium mitteilte. Die Maßnahmen will Till Backhaus (SPD) als Landesumweltminister heute in Warsow bei Neukalen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) erläutern. Dort lässt das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt eine solche Messstelle errichten.

Hintergrund der Pläne sind immer wieder aufflammende Debatten über die Güte des Grundwassers. Umweltverbände kritisieren dabei oft Agrarbetriebe, die nach ihrer Auffassung zu viel Gülle auf die Felder ausbringen. Das könne zu übermäßigen Belastungen des Grundwassers mit Nitrat führen. Für Menschen sei das gesundheitsschädlich und schlecht für Pflanzen und Tiere.