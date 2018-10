Hannover

Finanzminister legt regionalisierte Steuerschätzung vor

29.10.2018, 02:45 Uhr | dpa

Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) will heute über das in Niedersachsen erwartete Steuerplus berichten. Grundlage ist die neue Schätzung der Steuerzahlen. Angesichts von weltweit zunehmenden Krisensignalen steigen die Staatseinnahmen nicht mehr so stark wie zuletzt, hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) gewarnt. Bund, Länder und Kommunen können bis zum Jahr 2022 aber mit 6,7 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen rechnen, als bei der letzten Steuerschätzung im Mai vorhergesagt. Auf Basis der Prognosen werden die Ausgabenpläne und Projekte von Regierung, Bund und Kommunen erarbeitet.