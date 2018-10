Sassnitz

Iberdrola mit erstem Offshore-Windpark in Deutschland

29.10.2018, 03:31 Uhr | dpa

Der spanische Energiekonzern Iberdrola nimmt heute seinen Offshore-Windpark "Wikinger" in der Ostsee vor der Insel Rügen offiziell in Betrieb. Mit einer Leistung von 350 Megawatt ist "Wikinger" der bislang größte Windpark in der deutschen Ostsee und der erste Iberdrola-Windpark in deutschen Gewässern. Er kann Strom für rund 350 000 Haushalte liefern. Iberdrola investierte eigenen Angaben zufolge rund 1,4 Milliarden Euro in den Bau. "Wir haben den Windpark termingerecht und im Rahmen des Budgets gebaut und wertvolle Erfahrungen gesammelt", sagte Konzernchef Ignacio Galàn. Er kündigte den Bau eines weiteren Windparks in der deutschen Ostsee an.