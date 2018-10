Geschichte

Sammlung für Pflege von Kriegsgräbern läuft an

29.10.2018, 06:51 Uhr | dpa

Mehr als 100 000 Kriegstote aus den beiden Weltkriegen haben auf Thüringer Friedhöfen die letzte Ruhe gefunden. Zur Pflege der rund 20 000 Grabstätten sammelt der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wieder Geld. Von diesem Montag an sind die Spendensammler in Thüringen unterwegs. Das Spektrum der Grabanlagen reicht von den Aschegräbern und der Mahnmalanlage am Glockenturm in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bis zu Soldatengräbern auf Friedhöfen. Vielerorts finden sich auch Gräber für Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg. Die jährliche Sammlung des Volksbundes dauert bis zum Volkstrauertag am 18. November.