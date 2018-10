Norderwöhrden

A23 nach Lastwagenunfall gesperrt

29.10.2018, 08:49 Uhr | dpa

Geduldsprobe für Berufspendler: Die Autobahn 23 ist nach einem Lastwagenunfall in der Nähe von Heide (Kreis Dithmarschen) gesperrt worden. Die genauen Umstände waren am Montagmorgen zunächst unklar, verletzt worden sei jedoch niemand, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 5 in Richtung Tönning. Da die B5 und die A23 ineinander übergehen, war auch die Autobahn von der Sperrung betroffen. Zwischen Heide-West und Norderwöhrden musste die Straße für die Bergung gesperrt werden.