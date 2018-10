Wiesbaden

Nancy Faeser: Schäfer-Gümbel behält beide Spitzenämter

29.10.2018, 11:10 Uhr | dpa

Die Generalsekretärin der hessischen SPD, Nancy Faeser, sieht trotz des schlechten Wahlergebnisses ihrer Partei keinen Grund für einen Rücktritt von Thorsten Schäfer-Gümbel. Sie gehe davon aus, dass er sowohl hessischer Landeschef als auch Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion bleibe, sagte sie am Montag in Wiesbaden. "Es liegt natürlich auch an ihm, aber ich gehe im Moment davon aus, dass er beide Ämter behält."

In der Frage nach möglichen Koalitionen verweigere sich die SPD keinen Gesprächen, sagte Faeser. Die SPD werde alle Angebote annehmen, die von Seiten der CDU oder von den Grünen kommen könnten.