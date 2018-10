Nürnberg

Viele offene Stellen in Bayern: Zu wenig passende Bewerber

29.10.2018, 11:19 Uhr | dpa

Die Zahl der offenen Stellen in Bayern verharrt derzeit auf hohem Niveau - denn es gibt zu wenig passende Bewerber. "Die Arbeitgeber würden gerne mehr Personal einstellen, finden nur aktuell im Bestand der Arbeitslosen nicht die passende Arbeitskraft", teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Montag in Nürnberg mit. Der Chef der Behörde, Ralf Holtzwart, sagte daher: "Ich ermutige alle Arbeitgeber, auch Langzeitarbeitslosen, Schwerbehinderten oder Älteren eine Chance zu geben."

Der Arbeitsmarkt-Frühindikator BA-X lag im Oktober unverändert zu den beiden Vormonaten bei 263 Punkten - dies sind vier Punkte mehr als im Vorjahresmonat. "Auch wenn der BA-X derzeit nicht steigt, ist dies noch kein Anzeichen für ein Abflauen der Wirtschaft", betonte die Regionaldirektion. Es würden zurzeit zwar weniger neue offene Stellen als Vorjahr gemeldet, der Bestand sei aber immer noch höher.

Knapp ein Drittel der offenen Stellen betrifft das verarbeitende Gewerbe, dem Handel und dem Gesundheits- und Sozialwesen. Knapp 30 Prozent entstammen der Zeitarbeit.

Die absolute Zahl für Oktober veröffentlicht die Regionaldirektion mit den Arbeitslosenzahlen am Dienstag. Im September hatte es noch rund 135 400 offene Stellen im Freistaat gegeben.