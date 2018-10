Kiel

Minister: 2030 können Landesstraßen wieder in Ordnung sein

29.10.2018, 13:16 Uhr | dpa

Die teils maroden Landesstraßen in Schleswig-Holstein sollen bis 2030 wieder in einen guten Zustand versetzt werden. Dieses Ziel verkündete Verkehrsminister Bernd Buchholz am Montag in Kiel. Es könne erreicht werden, wenn diese und künftige Landesregierungen die jetzt ausgedehnte Sanierungsoffensive fortführen, sagte der FDP-Politiker. Derzeit gelten von 3541 Kilometern Landesstraßen gut 950 als dringend sanierungsbedürftig. Etwa 900 Kilometer davon sollen bis einschließlich 2022 flottgemacht werden. Zudem werden 400 Kilometer Radwege und mehr als 50 Brücken saniert. Dafür stellt die Landesregierung bis 2022 rund 360 Millionen Euro bereit. Der gesamte Sanierungsstau beträgt etwa 1,2 Milliarden Euro.