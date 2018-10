Körner

50 000 Besucher im Christus-Pavillon im Kloster Volkenroda

29.10.2018, 13:23 Uhr | dpa

Der Christus-Pavillon in Volkenroda spiegelt sich am Donnerstag in einer Wasserfläche. Foto: Martin Schutt/Archiv (Quelle: dpa)

Rund 50 000 Menschen haben in der jetzt zu Ende gehenden Saison den sogenannten Christus-Pavillon im evangelischen Kloster Volkenroda besucht. Das teilte die Jesus-Bruderschaft am Montag in Volkenroda (Unstrut-Hainich-Kreis) mit. Während die Zahl der Besucher insgesamt in etwa so hoch wie in den Vorjahren war, wurden mit 20 000 Übernachtungsgästen mehr als im Vorjahr registriert. Dieser Zuwachstrend halte nun schon seit einiger Zeit an, hieß es.

Zum Abschluss der Saison wird am Reformationstag (31. Oktober) unter dem Motto "Finito!" ein Gottesdienst (15.00 Uhr) gefeiert. Dieser beginnt den Angaben zufolge mit einem Rückblick auf die abgelaufene Saison. Dann werden die Tore des Pavillons bis zum Frühjahr verschlossen. Im Winter finden die Gottesdienste und Veranstaltungen in der Klosterkirche statt.

Der Christus-Pavillon wurde 2001 eingeweiht. Die 800 Tonnen schwere Glas-Stahl-Konstruktion stand vorher auf der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover und wurde dann in 2000 Teile zerlegt nach Volkenroda geschafft. Dort ist der Pavillon Veranstaltungsort für Gottesdienste, Kunst- und Kulturveranstaltungen.