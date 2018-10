Tensbüttel-Röst

55-Jähriger kommt bei Verkehrsunfall auf A23 ums Leben

29.10.2018, 13:23 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 23 bei Tensbüttel-Röst ist ein 55-jähriger Mann aus dem Kreis Dithmarschen ums Leben gekommen. Der Mann sei am späten Sonntagabend mit seinem Wagen rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf Höhe des Parkplatzes Dithmarscher Geest mit mehreren Verkehrsschildern und der Spitze einer Leitplanke zusammengestoßen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Leitplanke durchbohrte dabei den Angaben zufolge das Fahrzeug und klemmte den Fahrer ein. Der 55-Jährige starb noch am Unfallort. Sein 18-jähriger Beifahrer aus Heide habe sich selbst aus dem Fahrzeug befreien können. Er erlitt einen Schock. Die Autobahn war wegen des Unfalls für ungefähr vier Stunden in Richtung Heide gesperrt.