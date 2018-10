Hannover

Niedersachsens Steuereinnahmen sprudeln weiter

29.10.2018, 13:27 Uhr | dpa

Niedersachsens Steuereinnahmen sprudeln weiter. Der Landeshaushalt könne für 2018 mit knapp 28 Milliarden Euro Einnahmen rechnen, erklärte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) bei der Vorstellung der Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung am Montag in Hannover. Nachdem schon im Mai ein Plus von 303 Millionen Euro geschätzt wurde, kommen nun zusätzliche Steuereinnahmen von rund 217 Millionen Euro hinzu. Darüber hinaus erhält das Land zusätzlich rund 150 Millionen Euro vom Bund für flüchtlingsbedingte Ausgaben. Basis der Prognosen ist die neue Schätzung der Steuerzahlen, die wesentlich sind für Ausgabenpläne und Projekte von Regierung, Bund und Kommunen.