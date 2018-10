Lübeck

Weiche-Trainer Jurgeleit: Pleite von Bremen ohne Aussage

29.10.2018, 13:28 Uhr | dpa

Auch nach der deutlichen Bundesliga-Niederlage des SV Werder sieht Trainer Daniel Jurgeleit vom Fußball-Regionalligisten SC Weiche Flensburg die Rollen für das DFB-Pokalspiel klar verteilt. "Das hat keine große Aussage", sagte der ehemalige Bundesliga-Profi am Montag zum 2:6 der Bremer gegen Bayer Leverkusen. "Unsere Chancen liegen prozentual weiter bei weitaus weniger als 50 Prozent."

Dass die Pokal-Partie am Mittwoch (18.30 Uhr) auch noch in der Fremde in Lübeck stattfindet, verringere die Aussicht um weitere Prozent. Das Stadion Lohmühle ist mit über 9000 Zuschauern ausverkauft. Die Flensburger Arena hat nur eine Kapazität von offiziell 4999 Plätzen.

Jurgeleit hatte am Sonntag Werder im Weserstadion noch einmal für das Zweitrundenspiel am Mittwoch (18.30 Uhr) beobachtet. Auch bei den Spielen gegen den VfL Wolfsburg und bei Schalke 04 hatte der 54-Jährige die Mannschaft seines Trainer-Kollegen Florian Kohfeldt angeschaut. "Das ist ein Toplos", sagte Jurgeleit zum Pokal-Gegner. "Und Werder ist ein sympathischer Verein."

Die Generalprobe des Meisters der Regionalliga Nord für das Pokal-Spiel ging wie bei Werder gründlich daneben. Die Flensburger verloren am Freitag ihr Punktspiel beim VfB Lübeck mit 1:3.