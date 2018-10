Kiel

Kieler Regierungschef Günther bekundet Respekt für Merkel

29.10.2018, 15:13 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat den angekündigten Rückzug von Kanzlerin Angela Merkel von der CDU-Bundesspitze nach eigenen Worten mit Respekt zur Kenntnis genommen. Er hätte sie in dieser Verantwortung auch weiterhin unterstützt, sagte Günther am Montag in Kiel. Daran hätte aus seiner Sicht auch die Landtagswahl in Hessen keinen Abbruch getan. Er respektiere aber, dass Merkel nun ein noch stärkeres Erneuerungssignal setzen wolle, sagte der CDU-Landeschef. Genauso unterstütze er, dass Merkel sich nun mit aller Kraft dafür einsetzen werde, dass ihre Kanzlerschaft auch in den nächsten Jahren fortgesetzt wird. "Ich glaube, das Signal ist richtig, dass sie sich nun auf die Arbeit der Bundesregierung konzentriert." Er selbst habe keinerlei Absicht, für den CDU-Bundesvorsitz zu kandidieren.