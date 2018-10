Dresden

Jugendliche stellen mit Spielzeugpistole Hinrichtung nach

29.10.2018, 15:15 Uhr | dpa

Das Foto einer vermeintlichen Hinrichtung in Dresden hat in sozialen Medien für Wirbel gesorgt. Wie die Dresdner Polizeidirektion am Montag mitteilte, hätten sich die beiden Jugendlichen - ein 14 Jahre alter Afghane und ein 18-jähriger Syrer - selbst bei der Polizei gemeldet und von einem dummen Streich gesprochen. Sie brachten die vermeintliche Waffe mit - eine Spielzeugpistole. Der Mann, der die Aufnahme von der Szene auf offener Straße machte, gab zu Protokoll, dass die beiden Beteiligten nachher lachend davongegangen wären. Trotzdem gelangte das Foto später durch eine andere Person ins Netz.

Die AfD reagierte ohne genaue Kenntnis der Umstände prompt. Landes- und Fraktionschef Jörg Urban verlangte am Montag eine "Ausgangssperre für Asylbewerber in Sachsen". "Ich schließe mich der Forderung des AfD-Bundessprechers, Jörg Meuthen, aus tiefster Überzeugung an, Asylbewerber in zentralen Einrichtungen mit Ausgangssperre unterzubringen. Wenn deutsche Soldaten Monate in Kasernen verbringen können, dann kann man das auch von Asylbewerbern erwarten."

Nach Angaben des Polizeisprechers wurde den betroffenen Jugendlichen klar gemacht, dass solch eine Handlungsweise strafrechtliche Folgen haben kann.