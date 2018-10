München

Söder hat Respekt vor Merkels Verzichtserklärung

29.10.2018, 15:22 Uhr | dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Verzicht von Kanzlerin Angela Merkel auf eine weitere Kandidatur als CDU-Chefin gelobt. "Wir nehmen das alles mit Respekt zur Kenntnis", sagte er am Montag in München am Rande der Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern. Darüber hinaus wollte Söder Merkels Verzicht nicht weiter kommentieren: "Das sind Entscheidungen der CDU, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir müssen jetzt hier unsere Arbeit machen." Söder zählte in den vergangenen Jahren in der CSU immer wieder zu den Kritikern von Merkel - etwa zu deren Asylpolitik.

Merkel hatte nach massiven Verlusten ihrer Partei bei der Hessen-Wahl am Montag erklärt, die Parteiführung abzugeben, aber zu bis zum Ende der Wahlperiode 2021 Kanzlerin bleiben zu wollen. Dann wolle sie sich ganz aus der Politik zurückziehen. Sie werde nicht wieder als Kanzlerin und auch nicht wieder für den Bundestag kandidieren. Auch andere politische Ämter strebe sie nicht an.