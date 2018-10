Wiesbaden

Kühne-Hörmann (CDU) lässt Zukunft als Ministerin offen

29.10.2018, 16:36 Uhr | dpa

Nach dem Verlust ihres Landtagsmandats lässt Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) ihre Zukunft als Ministerin offen. Es werde bei den Verhandlungen mit möglichen Koalitionspartnern um Themen gehen, über Personal "wird überhaupt nicht geredet", sagte die stellvertretende CDU-Landesvorsitzende am Montag. Die 56-Jährige hatte bei der Landtagswahl am Sonntag im Wahlkreis Kassel-Stadt I gegen Vanessa Gronemann (Grüne) verloren. Auch ein Einzug über die Liste scheiterte trotz des aussichtsreichen Listenplatzes zwei.

Seit 1995 tritt Kühne-Hörmann in dem umkämpften Wahlbezirk in Kassels Westen an. Damals gewann sie überraschend gegen Ministerpräsident Hans Eichel (SPD). Seitdem ging es auf und ab für die Christdemokratin: Dreimal zog sie nur über die Landesliste ein. "Dieser Wahlkreis war nie leicht zu gewinnen", erklärte Kühne-Hörmann. Siege gegen die SPD seien für die CDU immer nur unter besonderen politischen Umständen möglich gewesen.