Lüneburg

"Süßes oder Saures": Polizei warnt vor strafbaren Streichen

29.10.2018, 17:01 Uhr | dpa

Zu Halloween hat die Polizei vor übertriebenen und sogar strafbaren Streichen gewarnt. "Nicht alles, was Geistern Spaß macht, ist auch erlaubt", betonte eine Polizeisprecherin am Montag in Lüneburg. Das gelte auch für Kinder, wenn sie am Mittwoch (31. Oktober) von Tür zu Tür zögen und die Menschen unter dem Motto "Süßes oder Saures" vor die Wahl von süßer Gabe oder saurem Streich stellten. So begeht Sachbeschädigung, wer Eier an Hauswände wirft, Pflanzen herausreißt oder Autos mit Farbe beschmiert. Herausgehobene Gullydeckel seien ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, warnte die Sprecherin. Auch auf Kinder oder deren Eltern könnten dann zivilrechtliche Forderungen zukommen. Die Polizei werde in der Nacht vermehrt unterwegs sein und das Treiben gegebenenfalls beenden.