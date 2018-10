Saarbrücken

Saar-CDU unterstützt Kramp-Karrenbauer für CDU-Vorsitz

29.10.2018, 17:45 Uhr | dpa

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer bekommt für die Kandidatur als Parteichefin Unterstützung ihrer Partei im Saarland. "Wie niemand sonst steht Annegret Kramp-Karrenbauer für die notwendige Erfahrung, aber auch für neue Impulse - und beides braucht die CDU jetzt", erklärte Ministerpräsident und CDU-Landeschef Tobias Hans am Montag in Saarbrücken. Kramp-Karrenbauer habe die programmatisch-inhaltliche Erneuerung der CDU vorangebracht und den Prozess für ein neues Grundsatzprogramm gestartet. "Auch deshalb ist sie nun die Richtige bei der personellen Neuaufstellung an der Parteispitze." Die Ex-Saar-Regierungschefin will beim Parteitag im Dezember als Nachfolgerin von Angela Merkel an der CDU-Spitze kandidieren.