Kreuzbandriss: Handball-Nationalspieler Kühn verpasst WM

29.10.2018, 18:03 Uhr | dpa

Handball-Nationalspieler Julius Kühn fällt für die Heim-Weltmeisterschaft im kommenden Januar aus. Der Rückraumspieler der MT Melsungen hat sich beim EM-Qualifikationsspiel im Kosovo (30:14) am Sonntagabend einen Kreuzbandriss zugezogen, wie der Bundesligist am Montag mitteilte. Der 25-Jährige werde daher mindestens sechs Monate lang ausfallen. Er soll noch am Dienstagvormittag am verletzten Knie operiert werden. Die DHB-Auswahl startet am 10. Januar mit dem Auftaktspiel gegen eine Auswahl Koreas in Berlin in die WM.

"Das ist sehr bitter für alle - für den Spieler, für unseren Verein wie auch für die Nationalmannschaft", sagte Melsungens Vorstand Axel Geerken. "Mit Julius Kühn fällt nicht nur unser bester Torschütze, sondern auch ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt im Mannschaftsgefüge für längere Zeit aus. Das ist ein wirklicher Nackenschlag."

Kühn war in der vergangenen Saison mit über 200 Treffern bester Torschütze der Handball-Bundesliga und zählte in der Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren zum Stammpersonal.