Schwerin

Bewährungsstrafen in Dopingmittel-Betrugsprozess

29.10.2018, 18:14 Uhr | dpa

Weil sie mit gefälschten Rezepten Medikamente gestohlen und als Dopingmittel verkauft haben, sind eine Arzthelferin und eine Apotheken-Angestellte zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Die 31 und 32 Jahre alten Angeklagten hatten gestanden, sich durch den Betrug und den Diebstahl zwischen 2012 und 2013 vor allem Aufputsch- und Wachstumsmittel besorgt zu haben, die sie in der Kraftsport-Szene zu Dopingzwecken veräußerten. Den Krankenkassen entstand dadurch ein Schaden in Höhe von knapp 370 000 Euro. Eine der beiden Frauen erhielt am Montag am Landgericht Schwerin ein Jahr und acht Monate auf Bewährung, die andere zwei Jahre. Eine hatte gleich zu Prozessbeginn gestanden, die andere erst gegen Ende.