Hamburg

Tschentscher präsentiert neuen Wirtschaftsenator

29.10.2018, 18:32 Uhr | dpa

Bürgermeister Peter Tschentscher hat am Montag Michael Westhagemann (parteilos) als neuen Senator für Wirtschaft, Verkehr und Innovation vorgestellt. Er soll bei der Bürgerschaftssitzung am kommenden Donnerstag offiziell bestätigt werden, teilte der Bürgermeister mit. Tschentschers Wahl des ehemaligen Siemens-Managers Westhagemann fand in der Hamburger Politik ein überwiegend freundliches Echo. "Mit Michael Westhagemann wurde eine Hamburger Lösung gefunden", sagte Handelskammer-Präses Tobias Bergmann. "Er kann und muss nun schnell neue Impulse setzen, um die Dynamik in der Stadt zu erhöhen." Die Fraktionen in der Bürgerschaft beglückwünschten den neuen Senator und wünschten ihm eine glückliche Hand, wiesen aber auch auf schwierige Herausforderungen hin. Die Linke sprach von einer "verpassten Chance".