FCK holt in der 3. Liga weiter auf: 2:1-Sieg in Aalen

29.10.2018, 21:13 Uhr | dpa

Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Aufholjagd in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt. Am Montagabend gelang dem Traditionsclub beim VfR Aalen ein 2:1 (0:1)-Erfolg, der die Pfälzer mit dem vierten Sieg aus den letzten fünf Partien bis auf zwei Zähler an den Relegationsplatz heranrücken lässt.

Kaiserslautern tat sich gegen gut sortierte Aalener lange schwer und leistete sich viele Fehler im Spielaufbau. Vor 5804 Zuschauern brachte Nicolas Sessa die Gäste zunächst auch in Führung (33. Minute). Unter Mithilfe des patzenden VfR-Keepers Daniel Bernhardt glich der eingewechselte Christian Kühlwetter (67.) aus. Das zweite Joker-Tor von Elias Huth (74.) brachte Lautern den Sieg.