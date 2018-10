Vaihingen an der Enz

Zwei Menschen sterben bei Unfall auf B10

29.10.2018, 22:30 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 10 in der Nähe von Ludwigsburg sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Autos und ein Lastwagen beteiligt. Demnach soll am Montagabend eines der Autos in den Lkw gefahren sein. Nähere Informationen zum Hergang des Unfalls zwischen Enzweihingen und Hochdorf und zur Identität der Getöteten lagen zunächst nicht vor. Rettungskräfte waren am Abend noch im Einsatz.