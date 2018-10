Berlin

Hertha als Favorit ins Pokal-Duell bei Zweitligist Darmstadt

30.10.2018, 01:10 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Hertha BSC will im DFB-Pokal den Sprung ins Achtelfinale schaffen. Die Berliner gehen als Favorit in ihre Zweitrunden-Begegnung heute bei Zweitligist SV Darmstadt 98. Der Hauptstadtclub konnte bislang alle drei Duelle mit den Hessen im nationalen Cup für sich entscheiden. Trainer Pal Dardai will sein Team nach dem 2:2 bei Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund auf "drei, maximal vier" Positionen verändern. Trotz der jüngsten massiven Ausschreitungen von Hertha-Fans in Dortmund sieht man beim SV Darmstadt 98 vor dem Spiel kein erhöhtes Risiko.