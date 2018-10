Magdeburg

Neues Magdeburger Dommuseum öffnet in wenigen Tagen

30.10.2018, 01:30 Uhr | dpa

Das neue Magdeburger Dommuseum öffnet in wenigen Tagen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/Archiv (Quelle: dpa)

In direkter Nähe zum Magdeburger Dom eröffnet am Wochenende ein neues Museum, das sich dem europäischen Mittelalter widmet. Das Dommuseum Ottonianum informiert auf rund 650 Quadratmetern Ausstellungsfläche über Kaiser Otto den Großen (912-973) und Königin Editha (910-946), das Erzbistum Magdeburg und die archäologischen Forschungen im und am Dom. Originalfunde werden zu sehen sein, darunter der Bleisarg von Königin Editha. Die Ausstellungmacher informieren heute über Details.

Das neue Museum ist im Gebäude der ehemaligen Reichsbank direkt neben dem Dom entstanden. Die Landeshauptstadt Magdeburg, das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie sowie die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt haben dafür zusammengearbeitet.