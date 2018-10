Nürnberg

Zahl der Arbeitslosen im Oktober voraussichtlich gesunken

30.10.2018, 02:30 Uhr | dpa

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist nach Einschätzung von Experten im Oktober weiter spürbar gesunken. Viele Betriebe stellen im Herbst wieder vermehrt ein. Zudem beginnt das Schul- und Ausbildungsjahr. Ein Fachmann im Arbeitsministerium in München ging daher davon aus, dass sich die Arbeitslosenquote des Vormonats von 2,8 Prozent nochmals verbessert hat. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht die Zahlen für Oktober heute in Nürnberg.

Im September waren im Freistaat noch 207 000 Männer und Frauen ohne Arbeit. Im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre sank die Zahl der Jobsucher im Oktober um mehr als 15 000. Mit mehr als 7,6 Millionen Erwerbstätigen war in Bayern zuletzt ein Rekordwert erreicht worden.

Die Kehrseite der guten Lage am Arbeitsmarkt: Die Unternehmen haben immer größere Probleme, Fachkräfte zu finden. "Die Arbeitgeber würden gerne mehr Personal einstellen, finden nur aktuell im Bestand der Arbeitslosen nicht die passende Arbeitskraft", teilte die Regionaldirektion mit. Knapp ein Drittel der offenen Stellen gibt es im verarbeitenden Gewerbe, dem Handel und dem Gesundheits- und Sozialwesen. Knapp 30 Prozent entstammen der Zeitarbeit. Im September hatte es rund 135 400 offene Stellen im Freistaat gegeben.