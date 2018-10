Chemnitz

Bundesagentur für Arbeit gibt Arbeitslosenzahlen bekannt

30.10.2018, 02:34 Uhr | dpa

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt heute die Arbeitslosenzahlen in Sachsen für den Monat Oktober bekannt. Nachdem im Vormonat mit registrierten 119 000 Männern und Frauen ohne Job sowie einer Quote von 5,6 Prozent der tiefste Stand seit 1991 registriert wurde, wird aufgrund der jährlichen Herbstbelebung mit erneut positiven Zahlen gerechnet. Im Oktober des Vorjahres waren im Freistaat 128 500 Menschen arbeitslos gemeldet. Dies entsprach einer Quote von 6,1 Prozent.