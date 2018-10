Hannover

Verfahren zur Übernahmeschlacht VW/Porsche wird fortgesetzt

30.10.2018, 03:20 Uhr | dpa

Das Milliardenverfahren um die Folgen der vor Jahren angestrebten Übernahme von VW durch die Porsche-Holding Porsche SE wird heute in Hannover fortgesetzt. Die Verhandlung hatte sich nach dem Beginn vor über einem Jahr mehrfach verzögert - auch wegen mehrerer Befangenheitsanträge der klagenden Aktionäre gegen die Richter.

Es geht um die Übernahmeschlacht zwischen der Porsche SE (PSE) und Volkswagen vor etwa zehn Jahren. Am Ende hielt die PSE zwar die Mehrheit an VW, verschuldete sich dafür aber in Milliardenhöhe. Es gab Kursturbulenzen, was Anleger viel Geld kostete. Schließlich schluckte VW später seinerseits das operative Geschäft von Porsche.

Musterklägerin ist eine Gesellschaft, in der die Klagen verschiedener Investoren gebündelt sind. Diese argumentieren, sie seien damals falsch informiert worden. Die PSE hält die Klage für unbegründet.

Mit einer Entscheidung wird am Dienstag noch nicht gerechnet. Bis zum Jahresende sind bisher sechs weitere Verhandlungstermine angesetzt. Das Musterverfahren des Oberlandesgerichts (OLG) Celle findet aus Platzgründen in Hannover statt.