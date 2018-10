Gardelegen

Gardelegen stellt erste "Gardelehrer"-Stipendiaten vor

30.10.2018, 03:39 Uhr | dpa

Die Stadt Gardelegen in der Altmark geht einen neuen Weg, um in Zeiten des Lehrermangels den Nachwuchs an den eigenen Schulen zu sichern. Heute werden vor Ort die ersten Stipendiaten des Projekts "Gardelehrer" vorgestellt. Die drei Studierenden verschiedener Semester bekommen jeden Monat einen finanziellen Zuschuss und verpflichten sich im Gegenzug, sich nach dem Abschluss um einen Job in Gardelegen zu bewerben, wie CDU-Kommunalpolitikerin Sandra Hietel sagte.

Die Idee sei völlig neu entwickelt worden und werde vom Bildungsministerium unterstützt. Vorbild seien Stipendien für Medizinstudenten, die sich im Gegenzug auf die Unterstützer-Region festlegten. Die Initiatoren nutzen den Termin am Dienstag auch für eine sogenannte Landpartie. Weitere Lehramtsstudenten touren durch mehrere Schulen und sollen so für einen Job fern der beliebten Großstädte interessiert werden.