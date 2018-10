Saarbrücken

Regierungschef Hans: Seehofer sollte Merkels Beispiel folgen

30.10.2018, 05:55 Uhr | dpa

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat Bundesinnenminister Horst Seehofer aufgefordert, es Kanzlerin Angela Merkel gleich zu tun und seinen Rückzug vom CSU-Vorsitz zu erklären. "Fakt ist, dass Angela Merkel ein Beispiel gegeben hat, wie man nach einem schlechten Wahlergebnis Verantwortung übernimmt", sagte Hans der "Welt". Dieser Debatte werde sich auch die CSU stellen müssen. "Angela Merkel hat es geschafft, einen selbstbestimmten Abgang als Parteivorsitzende zu gehen, das wünsche ich auch dem Kollegen Horst Seehofer." Zugleich sprach sich Hans für CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin Merkels an der CDU-Spitze aus.

Merkel hatte nach den schweren Verlusten ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen angekündigt, sie werde im Dezember beim CDU-Bundesparteitag in Hamburg nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren. Seehofer hält sich bisher bedeckt, ob er wegen des schlechten Abschneidens der CSU bei der bayerischen Landtagswahl vor gut zwei Wochen persönliche Konsequenzen ziehen will.