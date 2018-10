Potsdam

Milde Temperaturen in Berlin und Brandenburg

30.10.2018, 06:20 Uhr | dpa

Heiter und Temperaturen bis zu 22 Grad: Ein von Süden her vorüberziehendes Tiefdruckgebiet sorgt heute in Berlin und Brandenburg noch einmal für mildes Wetter. Dabei weht tagsüber ein mäßiger Wind, wie der Deutsche Wetterdienst auf seiner Internetseite mitteilte. Am Abend ist demnach in Brandenburg zwischen dem Fläming und der Prignitz auch mit einzelnen stürmischen Böen zu rechnen. Grund für den neuerlichen Temperaturanstieg ist nach Angaben des Wetterdienstes eine zu dem Tiefdruckgebiet gehörende Warmfront. Für die Nacht zu Mittwoch werden dann mehr Wolken und ein Temperaturrückgang auf Werte zwischen sechs und acht Grad erwartet.