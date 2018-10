Rodewisch

Fabrikneuer Kleintransporter von Autohausgelände gestohlen

30.10.2018, 06:43 Uhr | dpa

Unbekannte haben vom Gelände eines Autohauses in Rodewisch (Vogtlandkreis) einen Kleintransporter und zwei Kennzeichen gestohlen. Der Schaden belaufe sich auf rund 30 000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Einbruch ereignete sich zwischen Sonntagmorgen und Montagfrüh. Die Kennzeichen montierten die Diebe an zwei anderen Wagen ab. Der Kleintransporter war den Angaben zufolge noch fabrikneu.