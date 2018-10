Lohne (Oldenburg)

Tödlicher Verkehrsunfall bei Vechta

30.10.2018, 07:32 Uhr | dpa

In Lohne im Landkreis Vechta ist ein Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 38-jährige Autofahrer kam am Montag in einer Rechtskurve auf die linke Fahrspur und prallte dort gegen einen Sattelzug, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der 38-Jährige in seinem Auto eingeklemmt und tödlich verletzt. Der 52-jährige Fahrer des Sattellastzuges erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Wegen Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Düper Straße mehrere Stunden lang gesperrt.