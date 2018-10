Rödermark

Kinderwagen brennt in Flüchtlingsunterkunft

30.10.2018, 09:33 Uhr | dpa

In einer Flüchtlingsunterkunft in Rödermark (Landkreis Offenbach) hat am Montagabend ein Kinderwagen gebrannt. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatte ein Anwohner den brennenden Kinderwagen bereits gelöscht, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Alle Bewohner konnten demnach die Unterkunft unverletzt verlassen und kurz darauf auch wieder beziehen. Gebäudeschäden habe es keine gegeben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten laut Polizei an.