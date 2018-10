Malchow

Mann wegen Missbrauch-Verdachts an Kindern festgenommen

30.10.2018, 09:33 Uhr | dpa

Einen mutmaßlichen Sexualstraftäter hat die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte festgenommen. Der 33-Jährige aus Malchow wurde von der Staatsanwaltschaft Dresden per Haftbefehl gesucht, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Zuerst hatte die "Schweriner Volkszeitung" berichtet (Dienstag).

Der Verdächtige soll über Internetportale Kontakt zu einer alleinerziehenden Frau aus Sachsen bekommen haben, deren Kinder er bei gemeinsamen Urlauben missbraucht haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann sieben Fälle von Missbrauch an zwei Mädchen vor, die zum Zeitpunkt der Taten vier Jahre und zwölf Monate alt waren. Er soll auch versucht haben, sich anderen Alleinerziehenden über Internetportale zu nähern.

Der 33-Jährige sei bereits am vergangenen Freitag in einer Wohnung in Malchow gefasst worden, sagte die Polizeisprecherin weiter. Dort habe er sich widerstandslos festnehmen lassen. In dem Zuge durchsuchten die Beamten auch die Wohnung und beschlagnahmten Beweismittel wie einen Computer.