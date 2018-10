Schwerin

Leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit im Oktober

30.10.2018, 10:15 Uhr | dpa

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Oktober in Mecklenburg-Vorpommern leicht gesunken. Die am Dienstag veröffentlichte Statistik der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit weist 58 300 Erwerbslose im Nordosten aus. Das seien 440 weniger als im September. Die Quote sank um 0,1 Punkte auf 7,1 Prozent. Vor einem Jahr waren noch 63 700 Menschen im Land arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 7,7 Prozent entsprach.