Ruderatshofen

Halle brennt ab: 22 Tiere sterben

30.10.2018, 10:51 Uhr | dpa

15 Kälber und 7 Kühe sind bei einem Brand einer Halle im Landkreis Ostallgäu ums Leben gekommen. Ein Fahrzeug konnte noch vor den Flammen gerettet werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Da der Funkenflug so stark war, habe man zwei angrenzende Häuser evakuiert. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren in der Nacht zu Dienstag im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der entstandene Schaden beträgt mindestens 300 000 Euro.