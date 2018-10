Magdeburg

Magdeburger Weihnachtsbaum in Gartensparte "Eden" gefunden

30.10.2018, 12:18 Uhr | dpa

Eine etwa 75 Jahre alte Blautanne soll den Magdeburger Weihnachtsmarkt schmücken. Der 18 Meter hohe Baum stamme aus der Gartensparte "Eden", hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Er soll am 10. November gefällt und per Tieflader auf den Alten Markt gebracht werden.

Die Pächterin des Gartens, in dem der Prachtbaum gewachsen ist, freue sich über die Fällaktion - die Tanne nehme dem Garten Licht und Nährstoffe, war zu erfahren. Die Kosten für die Beseitigung des Baumes seien ihr selbst zu hoch gewesen. Nun übernimmt das die Magdeburger Weihnachtsmarkt GmbH. Der Weihnachtsmarkt wird am 26. November geöffnet - bis dahin wird der Baum mit mehr als 4000 LED-Lichtern bestückt.