Magdeburg

Chemikalien bei Durchsuchung in Magdeburg gefunden

30.10.2018, 12:21 Uhr | dpa

Bei einer Durchsuchung bei drei Männern in Magdeburg hat die Polizei am Dienstagmorgen Chemikalien sichergestellt. Gegen einen 67-Jährigen und seine 39 und 31 Jahre alten Söhne werde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz ermittelt, teilte eine Polizeisprecherin in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt mit. Die Art der Chemikalien sei noch unbekannt, sie würden nun im Landeskriminalamt untersucht. Es sei auch noch unklar, was die Männer mit den Stoffen vorhatten. Zuvor hatten mehrere Medien über den Polizeieinsatz berichtet.