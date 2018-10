Halle (Saale)

Mehr als jeder zweite Magdeburger und Hallenser lebt allein

30.10.2018, 12:32 Uhr | dpa

Mehr als jeder zweite Bewohner der Städte Halle und Magdeburg lebt allein. Der Anteil der Ein-Personen-Haushalte lag im vergangenen Jahr in der Landeshauptstadt bei 53,8 und in Halle bei 52,8 Prozent, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Dabei sei der Anteil in den vergangenen fünf Jahren um sieben Prozentpunkte gestiegen.

Die wenigsten Alleinlebenden gab es den Angaben zufolge mit 33,6 Prozent im Landkreis Börde. In ganz Sachsen-Anhalt lebten im vergangenen Jahr 42,3 Prozent der Menschen in einem Ein-Personen-Haushalt - das ist laut Statistischem Landesamt der höchste Wert seit der Einführung der amtlichen Haushaltsbefragung im Jahr 1991.