Gera

Biermann-Ausstellung zeigt Werke der Neuen Sachlichkeit

30.10.2018, 13:48 Uhr | dpa

Rund 140 Arbeiten der auch international beachteten Fotografin Aenne Biermann zeigt ab Mittwoch das Museum für Angewandte Kunst in Gera. Biermann, deren Werke bereits in so renommierten Häusern wie dem Museum of Modern Art in New York oder der Londoner Tate Gallery of Modern Art zu sehen waren, gilt als eine der bedeutendsten Fotografinnen der 1920er Jahre, wie Ausstellungskurator Frank Rüdiger am Dienstag vor Journalisten sagte. Bis zum 17. Februar 2019 sind in Gera unter anderem Aufnahmen von Pflanzen und Mineralien ebenso wie Stillleben und Porträts zu sehen, die der Neuen Sachlichkeit zugeordnet werden.